Громов прокомментировал победу Зари над Будочностью

Новости спорта: Полузащитник "Зари" – о победе над чорногорским коллективом

Автор дубля в ворота «Будучности» Артем Громов рассказал о победе в первом официальном матче сезона.

- Мы сделали лишь маленький шажок для выхода дальше. «Будучность» - резкая команда. Много били по ногам, действовали локтями. Мы забили два мяча. Во втором тайме они начали бежать вперёд, стали возникать полумоменты у наших ворот. Но хорошо, что нам удалось забить третий гол и выиграть.

- Можно ли сказать, что Артём Громов поймал кураж?

- Какой там кураж? Так просто получилось, что забил два гола. Просто повезло. Там Филипп Будковский хорошо сыграл, плюс можно адресовать благодарность и Никите Шевченко, который отбил несколько опасных ударов и не подвёл команду. Считаю, все сыграли достойно.

- В последние минуты сердце, наверняка, ёкнуло, когда мяч попал в нашу перекладину.

- Было такое. Подумал, неужели? Но судья всё увидел чётко. Гола там не было.

- В первом тайме ты выдал несколько передач на Филиппа Будковского, но забить ему не удалось.

- Нужно было мне ему поточнее отдавать. Возможно, где-то ему нужно было быстрее сработать. Если не забили, значит виноваты оба.

- Сегодня было очень жарко во время игры. Не только от накала страстей, но и от 34 градусов тепла на улице.

- Да, было катастрофически жарко. Центральный защитник «Будучности» говорил, что здесь даже 45 градусов бывает. Не знаю, как они играют в такую жару? Это очень тяжело. Но обе команды находились в равных условиях. Я счастлив, что мы победили. Ждём их теперь в Запорожье. Думаю, всё у нас получится.

- Во время стандартов не отвлекала ли вас полицейская сирена, которую болельщики включали на трибунах?

- Их болельщики молодцы. Кричали, поддерживали всю игру. Но прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые присутствовали на трибунах стадиона и у экранов телевизоров. Мы искренне благодарим вас за поддержку.