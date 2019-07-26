"Понимаю, в какую команду пришел": Караваев - о переходе в Динамо

Новости спорта: Игрок доволен началом взаимоотношений с тренером.

Летний новичок Динамо Александр Караваев рассказал о пребывании в новой команде. По словам полузащитник сборной Украины, он понимает, что от него требует Хацкевич.

«Слова, которые приходят на ум после первого разговора с тренером – слова гордости и благодарности. Понимаю, в какую команду пришел, и цвета какого клуба буду защищать», — сказал Караваев на презентации новичков.

«Сейчас с физикой все хорошо: провели работу, заложенного фундамента на сборе хватает. У нас много матчей на старте сезона, но мы с каждым днем прибавляем. Начало сезона всегда непростое — не было официальных матчей, но это привычная ситуация. Так происходит из года в года».

«Разница в тренировочном процессе? Конечно есть — у каждого тренера свой подход. Но задачи и функции на тех позиция, где играю, остаются неизменными. Все понятно и доступно, и я знаю, что нужно делать и что требуют. В мировом футболе сейчас все задачи и требования похожи».

Наставник бело-синих Александр Хацкевич отозвался о Караваеве как об игроке, который добавит Динамо вариативности в атаке и надежности в обороне.

Караваев перешел в Динамо из Зари в конце июня. В прошлом сезоне в составе луганчан он отыграл 38 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 5 ассистов.

Новый сезон Динамо начнет 28 июля матчем за Суперкубок Украины против Шахтера. В первом туре Премьер-лиги команда Хацкевича сыграет с Карпатами 31 июля.