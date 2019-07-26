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Динамо представило Караваева и Кадири

Динамо представило Караваева и Кадири
12:17 Сегодня Телеграф ФК Динамо Фото: Сайт болельщиков Динамо

Новости спорта: В пятницу, 26 июля, на клубной базе киевского «Динамо» в Конча-Заспе состоялась пресс-конференция.

В пятницу, 26 июля, на клубной базе киевского «Динамо» в Конча-Заспе состоялась пресс-конференция, на которой общественности был представлен новички клуба — ганский полузащитник Абдул Кадири Мохаммед и украинский универсал, игрок национальной сборной Украины Александр Караваев.

Александр Хацкевич: — Очень рад, что эти ребята оказались в нашей команде. Александра Караваева представлять особой нужды нет. Это футболист национальной сборной, который может играть как в защите, так и в полузащите. Надеюсь, он добавить нам эффективности в атаке и надежности — в обороне. Ничего особо Александру объяснить не пришлось — его опыт и отношение к обязанностям находятся на очень высоком профессиональном уровне.

Что касается Кадири, то еще во время просмотра матчей с его участием бросились в глаза его атлетизм, игра один в один, неуступчивость в единоборствах. Нам давно не хватало такого футболиста. Мы с ним уже как следует познакомились во время сборов, и пока Кадири оставляет исключительно приятные впечатления . В том числе, в понимании того, в какой клуб он попал. Да, есть для него что-то новое в плане требований к его позиции, но тут всё будет происходить шаг за шагом. Самое главное, что команда его отлично приняла, а сам он все время на позитиве, работает с улыбкой на лице. Это тоже подкупает. Надеюсь, Кадири добавит нам мощи в середине поля как на внутренней арене, так и в еврокубках.

Напомним, Динамо начнет сезон матчем за Суперкубок Украины против Шахтера. Игра состоится 28 июля в 21.00 по киевскому времени.

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Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола, Александр Караваев, Абдул Кадири.
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