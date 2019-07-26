Соль: В новом сезоне мы настроены побеждать

Новости спорта: Фран Соль рассказал об ожиданиях от нового сезона.

Нападающий Динамо Фран Соль прокомментировал жребий, выпавший киевлянам в отборе Лиги чемпионов, рассказал, почему команде не везло в прошлом сезоне и объяснил, что поможет выиграть в будущем.

"Я доволен жребием, так как нравятся бельгийские команды. У них много схожего с нидерландскими, с которыми хорошо знаком. Я уже дважды играл против Брюгге, поэтому опыт противостояния против них есть. Это хорошая команда, но, думаю, мы сильнее, быстрее, техничнее. Будет интересно играть с бельгийцами.

В прошлом сезоне нам не хватило удачи. Перед ключевыми играми мы теряли игроков из-за травм. Это серьезно ослабило команду. В середине сезона мы были очень сильны - прошли Олимпиакос, крупно обыграли Зарю, а потом несколько игроков получили травмы. Футбол - игра, в которой важна удача. А в матчах с Шахтером мы были сильнее.

В этом сезоне Динамо выиграет за счет техничности, физики, желания. Мы настроены побеждать в новом сезоне", - сказал Соль.