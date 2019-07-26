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"Хацкевич много со мной разговаривает": Кадири - о переходе в Динамо

"Хацкевич много со мной разговаривает": Кадири - о переходе в Динамо
14:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Ганец нашел общий язык с наставником.

Ганский защитник Абдул Кадири Мохаммед, летом перешедший в Динамо, прокомментировал свои первые впечатления от команды. Игрок выразил надежду, что клуб войдет в его сердце надолго.

«Постараюсь показать свой максимум, свои сильные стороны, отдать все для команды и, надеюсь, эта команда будет в моем сердце надолго. Хочу поблагодарить главного тренера за доверие. Он много со мной разговаривает, и я ему очень благодарен», — сказал Кадири на презентации новичков.

«Позиция на поле? Как по мне, действия центрального защитника и опорника не слишком отличаются по своим функциям. Все зависит от тактики. Сейчас на тренировках все стараются отдавать максимум, и мы готовы к выступлению в чемпионате и квалификации Лиги чемпионов, как в физическом так и психологическом плане».

Главный тренер бело-синих Александр Хацкевич охарактеризовал Кадири как игрока, который добавит мощи в центре поля.

Кроме Кадири, в презентации поучаствовал также полузащитник Александр Караваев, который отдал должное киевскому Динамо.

Кадири присоединился к Динамо в начале лета, перейдя из тульского Арсенала, и стал первым трансфером бело-синих в межсезонье.

Новый сезон Динамо начнет 28 июля матчем за Суперкубок Украины против Шахтера. В первом туре Премьер-лиги команда Хацкевича сыграет с Карпатами 31 июля.

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов Динамо сразится с Брюгге. Первая игра состоится в Бельгии 6 августа.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Кадири Мохаммед.
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