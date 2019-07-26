Украинский вратарь Лунин может перейти в Сельту или Реал Сосьедад

Новости спорта: Украинский страж ворот мадридского "Реала" Андрей Лунин в новом сезоне с высокой вероятностью не останется в составе "королевского клуба".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не видит Лунина среди игроков основного состава, а потому клуб усиленно ищет подходящие варианты, чтобы пристроить украинского таланта в аренду.

По информации Don Balon, возможность возвращения в "Леганес" в настоящий момент исключается, так как там Лунин не сможет рассчитывать на место ключевого вратаря. Подобная ситуация складывается и в "Бетисе", который ранее интересовался украинцем.

В настоящий момент наиболее реальными вариантами для Лунина являются арендные соглашения с "Сельтой" или "Реал Сосьедадом". В стане галисийцев понимают, что полноценно рассчитывать на Серхио Альвареса или Рубена Бланко в предстоящем сезоне вряд ли стоит, а потому ищут более качественного вратаря. Что касается клуба из Сан-Себастьяна, то он, вероятно, продаст своего ключевого стража ворот Херонимо Рульи, из-за чего также будет нуждаться в качественном приемнике на "последнем рубеже".