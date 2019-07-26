Лидер "Черкащины" Бойко - о старте команды в Первой лиге, целях и планах

Новости спорта: Молодой Украинский талант Виталий Бойко, который является одним одним из лидеров перволиговой "Черкащины" рассказал о подготовке команды к старту сезона.

В прошлом сезоне "Черкащина" выборола право на участие в Первой лиге Украины, переиграв "Сумы" в переходном матче.

Накануне старта Первой лиги "Телеграф Спорту" удалось пообщаться с одним из лидеров команды Александра Кирилюка - Виталием Бойко. Талант черкасского футбола рассказал о подготовке к сезону, целях и планах команды, и главной проблеме украинского футбола.

Сезон 2016/17 Вы с «Черкасским Днепром-2» стали золотыми призерами Первой лиги (U-19). Главным тренером той команды был Александр Кирилюк, который сейчас возглавляет «Черкащину». Для тебя важно, что пока весь свой футбольный путь ты идешь с одним тренером?

Я думаю важно, потому что ты знаешь, что он от тебя требует, его специфику работы, и чувствуешь его доверие — так проще!

В сезоне 2017/18, после ухода многих ведущих футболистов Черкасского Днепра, клуб сделал ставку на юных воспитанников, и вы уже играли в Первой лиге. Нынешняя команда лучше готова к сезону?

Разница очень большая, потому что тогда мы переходила с детско-юношеского футбола во взрослый, не осознавая еще, какой там футбол. Понимали, другая скорость, силовая борьба….А как попробовали и поняли, что еще нужно много готовиться. Сейчас же сыграли Вторую лигу — подготовились, и поняли, что такое «взрослый» футбол. Уверен, мы сыграем лучше, чем тогда.

Во Второй лиге ты был одним из лидеров команды на футбольном поле, ощущаешь ли ты себя лидером этой молодой команды?

Нет, не чувствую. Ощущаю себя обычным молодым парнем, который имеет амбиции помочь команде всегда побеждать и самому чего-то добиться. Лидеры? - Бурлин, Кошелюк, Сторчоус — они лидеры.

В прошлом сезоне Вы были очень близки к «золоту» Второй лиги, но увы...что не удалось? Каков уровень лиги был в прошлом сезоне?

Уровень всех команд Второй лиги ,где-то, примерно одинаковый. В Украине все научились обороняться, а атаковать — мало кто научился. Все отходят в оборону, и пытаются перебегать соперника. Во Второй лиге не так хорошо технически оснащены футболисты.

Не получилось взять «золото», потому что в простых играх очень много очков было потеряно. Много досадных пропущенных мячей на последних минутах, в итоге и не одного очка, чтобы играть в финале.

Ты отмечаешь, что во Второй лиге играют в более силовой футбол, «Черкащина» же играла в красивый и комбинационный футбол, будете придерживаться такого стиля игры и в Первой лиге?

Мы стараемся найти свою игру. На тренировках пытаемся играть красиво, что переноситься и на поле. Все будет зависеть от того, как против нас будут играть соперники — иногда надо сыграть «проще», чтобы не «привести» гол в свои ворота. Вообще будем стараться играть в свой футбол, но решение будем принимать на поле.

Какие задачи перед Вами ставит руководство клуба?

Пока задач никаких не ставили. Думаю, задачей будет закрепится в Первой лиге — быть среднячком. Конечно, амбиции высокие, а там посмотрим, как будет.

Вы вернулись в Черкассы, будете проводить матчи на «Центральном». Пару лет назад «ультрас» сорвали Вам последний матч в Первой лиге, чего сейчас от них ожидаете?

Да, я прекрасно помню, тот матч с Сумами. Думаю, будем играть без ультрас, а обычные люди будут ходить — давно уже не было большего футбола в городе.

Где бы хотелось проводить домашние матчи в Белозерье, или все таки в Черкассах?

Белозерье — это конечно хорошо, но лучше в Черкассах. Родной город, поле лучше...Думаю, тут тоже будут ходить люди — давно таки не было футбола в Черкассах.

Ты являешься одним из ключевых игроков «Черкащины», были какие-то предложения от других клубов в межсезонье?

Предложения были, но пока я в Черкассах.

Украинский футбол

Как думаешь, реально ли из клуба Первой лиги попасть в сборную Украины?

Конечно, почему нет? Играй и показывай хороший футбол. Сейчас все смотрят на молодежь и можно получить свой шанс. В молодежную сборную вызывают много футболистов с Первой лиги, почему нет?

Национальную сборную возглавил Шевченко, молодежную — Ротань, они тренера с европейским видением футбола, хорошо ли это для молодых футболистов?

Я считаю, что хорошо! Много молодых футболистов вызывается в сборную, им доверяют. Нужно играть, иметь хороший футбольный интеллект. Посмотрите, насколько лучше сейчас стала играть наша сборная. Приятно смотреть!

Назови три главных качества, которые важно развивать молодому футболисту, чтобы закрепиться во «взрослом» футболе.

Уверенность, настырность и характер. Думаю, если футболиста уже пригласили, значит у него есть все футбольные данные.

Назови главную проблему украинского футбола

Серьезный вопрос… Я считаю, что это недостаток полей и их качество. Все хотят видеть красивый футбол, не думаю, что негде учить детей футболу.

Все таки проблема в развитии детско-юношеского футбола?

Сейчас много тренеров, и они просто не учат детей играть в футбол — они хотят результат. Я считаю, что нужно сначала научить играть футбол, пусть они будут проигрывать, но пытаться комбинировать, а не просто ударить мяч….Как у нас принято, сыграть на «столба» - это не правильно. Этот футбол давно закончился!

Какая у тебя футбольная мечта?

Играть на высоком уровне и хотелось бы попробовать, что такое европейский футбол. Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы.

Напомним, "Черкащина" в Первой лиге стартует завтра, 27 июля, матчем против одесского "Черноморца". Начало матча в 17.00