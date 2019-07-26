Реал продолжит продавать футболистов: названа причина

Новости спорта: Ряд игроков могут покинуть мадридский клуб.

Как утверждает AS, мадридский Реал планирует расстаться перед стартом сезона еще с целым рядом футболистов для сохранения финансового фейр-плэй.

По данным источника, руководство "бланкос" хочет освободить в команде еще семь мест. Отмечается, что клуб намерен продать Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Мариано, отправить в аренду Андрея Лунина, Хесуса Вальехо и Борху Майораля. Также планировалось продать Марко Асенсио, но игрок вылетел из-за травмы на длительный срок.

На полноценной или арендной основе Реал уже покинули Дани Себальос, Маркос Льоренте, Матео Ковачич, Рауль де Томас, Серхио Регилон, Тео Эрнандес, Люка Зидан и Мартин Эдегор, что принесло клубу 115 миллионов евро. Сообщается, что для отпимального баланса мадридцам необходимо продать футболистов на 200 миллионов.