Скачать
Пятница, 26.07.2019
Лига Европы: Заря разгромила Будочность в выездном матче
Лига Европы: Заря разгромила Будочность в выездном матче
Уайт провалил допинг-тест
Уайт провалил допинг-тест
Лига Европы: результаты матчей 25 июля
Лига Европы: результаты матчей 25 июля
ФИФА сняла фильм о победном для Украины ЧМ U-20 (Видео)
ФИФА сняла фильм о победном для Украины ЧМ U-20 (Видео)

Реал продолжит продавать футболистов: названа причина

Реал продолжит продавать футболистов: названа причина
16:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Ряд игроков могут покинуть мадридский клуб.

Как утверждает AS, мадридский Реал планирует расстаться перед стартом сезона еще с целым рядом футболистов для сохранения финансового фейр-плэй.

По данным источника, руководство "бланкос" хочет освободить в команде еще семь мест. Отмечается, что клуб намерен продать Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Мариано, отправить в аренду Андрея Лунина, Хесуса Вальехо и Борху Майораля. Также планировалось продать Марко Асенсио, но игрок вылетел из-за травмы на длительный срок.

На полноценной или арендной основе Реал уже покинули Дани Себальос, Маркос Льоренте, Матео Ковачич, Рауль де Томас, Серхио Регилон, Тео Эрнандес, Люка Зидан и Мартин Эдегор, что принесло клубу 115 миллионов евро. Сообщается, что для отпимального баланса мадридцам необходимо продать футболистов на 200 миллионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зидан рассказал о будущем Лунина
02 Лига Европы: результаты матчей 25 июля
03 Усик: Получил массу удовольствия от боя Пакьяо
04 Бронер анонсировал возобновление карьеры Мейвезера
05 Куртуа рассказал о вратарской конкуренции в Реале
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь