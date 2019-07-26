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В Одессе представили Суперкубок Украины-2019

В Одессе представили Суперкубок Украины-2019
20:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: /oda.odessa.gov.ua

Новости спорта: Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм презентовал журналистам футбольный Суперкубок Украины во время встречи с и.о.председателя Одесской ОГА Светланой Шаталовой.

Десятый розыгрыш Суперкубка Украины состоится на стадионе "Черноморец" 28 июля.

"Мы считаем стадион "Черноморец" уникальным местом для проведения футбольного матча за Суперкубок Украины. Ожидаем в воскресенье около 40 тысяч болельщиков. Мы также убедились, что здесь созданы необходимые условия для проведения матча", - отметил Гримм.

По его словам, в украинской Премьер-лиге жалеют, что временно не принимает участие в соревнованиях за Суперкубок команда футболистов клуба "Черноморец", и считают очень важными сопутствующие физкультурно-массовые и развлекательные мероприятия, в том числе организацию в центре города промо-зоны, турнира по киберфутболу и легкоатлетический забег с участием вице-мэра Одессы в центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко по случаю матча за Суперкубок.

Со своей стороны Светлана Шаталова отметила, что футбольные матчи за Суперкубок - всегда праздник как для болельщиков, так и для всего города.

"Нам известно, что распроданы почти все билеты на эту зрелищную встречу между футболистами "Динамо" и "Шахтера", - отметила она.

Во время встречи также речь шла о безопасности жителей и гостей города - со стороны областной власти будут приняты исчерпывающие меры для поддержания правопорядка и безопасности участников матча и болельщиков.

Как напомнил директор матча Евгений Дикий, обслуживать матч за Суперкубок Украины-2019 между "Динамо" и "Шахтером" будет бригада арбитров во главе с Виталием Романовым.

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