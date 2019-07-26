У Зозули были предложения от клубов Примеры

Новости спорта: Форвард Роман Зозуля продлил сотрудничество с Альбасете, хотя имел предложения от клубов высшего дивизиона.

Еще в начале месяца было объявлено, что Роман Зозуля продлил контракт с Альбасете. Украинец рассказал, что сподвигло его продлить сотрудничество, учитывая интерес более сильных команд.

"Очень рад находиться в клубе. Если бы это было не так, то мы бы не продлили сотрудничество. У меня были предложения от клубов Примеры, но я думаю, что все еще обязан этому клубу и его фанатам за ту поддержку, которую они нам оказывают. Именно поэтому я хотел остаться", — приводит слова нападающего официальный сайт Альбасете.

"Я очень благодарен городу и фанатам этой замечательной команды за поддержку в прошлом году. Здорово видеть, как они поддерживают нас в каждом матче. В этом году мы сделаем все возможное, чтобы они продолжали верить в то, что мы сможем выйти в Примеру. Я думаю, что эта команда должна быть там. Считаю, что создается очень хороший коллектив. В этом году мы также будем бороться за повышение в классе. Важно, чтобы в раздевалке мы были семьей, а новички быстро адаптировались", добавил Зозуля.