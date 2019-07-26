Скачать
Пятница, 26.07.2019
Леклер стал лучшим во второй практике Гран-при Германии-2019
Леклер стал лучшим во второй практике Гран-при Германии-2019
В Одессе представили Суперкубок Украины-2019
В Одессе представили Суперкубок Украины-2019
ЕЮОФ-2019: украинцы завоевали 9 наград в 6-й день
ЕЮОФ-2019: украинцы завоевали 9 наград в 6-й день
ФИФА сняла фильм о победном для Украины ЧМ U-20 (Видео)
ФИФА сняла фильм о победном для Украины ЧМ U-20 (Видео)

У Зозули были предложения от клубов Примеры

У Зозули были предложения от клубов Примеры
20:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард Роман Зозуля продлил сотрудничество с Альбасете, хотя имел предложения от клубов высшего дивизиона.

Еще в начале месяца было объявлено, что Роман Зозуля продлил контракт с Альбасете. Украинец рассказал, что сподвигло его продлить сотрудничество, учитывая интерес более сильных команд.

"Очень рад находиться в клубе. Если бы это было не так, то мы бы не продлили сотрудничество. У меня были предложения от клубов Примеры, но я думаю, что все еще обязан этому клубу и его фанатам за ту поддержку, которую они нам оказывают. Именно поэтому я хотел остаться", — приводит слова нападающего официальный сайт Альбасете.

"Я очень благодарен городу и фанатам этой замечательной команды за поддержку в прошлом году. Здорово видеть, как они поддерживают нас в каждом матче. В этом году мы сделаем все возможное, чтобы они продолжали верить в то, что мы сможем выйти в Примеру. Я думаю, что эта команда должна быть там. Считаю, что создается очень хороший коллектив. В этом году мы также будем бороться за повышение в классе. Важно, чтобы в раздевалке мы были семьей, а новички быстро адаптировались", добавил Зозуля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Роман Зозуля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зидан рассказал о будущем Лунина
02 Лига Европы: результаты матчей 25 июля
03 Усик: Получил массу удовольствия от боя Пакьяо
04 Бронер анонсировал возобновление карьеры Мейвезера
05 Куртуа рассказал о вратарской конкуренции в Реале
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь