Шахтер представил нового титульного спонсора (Видео)

Новости спорта: Новое соглашение предусматривает нанесение логотипа партнера на игровые футболки "Шахтера" в матчах УПЛ.

Самый титулованный футбольный клуб Украины и ТМ Parimatch после двух лет партнерства расширяют сотрудничество. ТМ Parimatch становится новым титульным партнером ФК "Шахтер". Об этом сообщает Укринформ.

Новое соглашение предусматривает нанесение логотипа партнера на игровые футболки "Шахтера" в матчах украинской Премьер-лиги.

За 2 сезона бренды реализовали ряд совместных проектов для болельщиков и СМИ. Это тренировка со звездами, развлекательные активности перед матчами, меценатские проекты с одаренными детьми. Новый вид спорта - текбол, был привезен в Украину благодаря усилиям брендов. Все это - часть единого вектора развития сотрудничества.

В новом сезоне ФК "Шахтер" и ТМ Parimatch продолжат реализацию социальных проектов, направленных на качественное изменение спортивной культуры в Украине.

"Партнерство лидеров рынка - уникальный прецедент для Восточной Европы. За прошедшие два года совместной работы Parimatch зарекомендовал себя как надежный и амбициозный партнер, который инвестирует серьезные средства в развитие украинского спорта. Уверен, что вместе мы достигнем новых побед", - отметил Сергей Палкин, генеральный директор ФК "Шахтер".

"Как ключевые меценаты украинского спорта, мы не планируем ограничиваться стандартными спонсорскими проявлениями и совсем скоро представим общественности новые проекты. Наша заряженность на победу даст положительный импульс всему украинскому спорту", - прокомментировал событие Вадим Мисюра, представитель бренда Parimatch.

Первый матч с логотипом нового титульного партнера на футболке "Шахтер" сыграет уже в это воскресенье, 28 июля, в Суперкубке Украины против киевского "Динамо".