Реал оформил очередной летний трансфер

Новости спорта: "Сарагоса" на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника Альберто Соро в мадридский "Реал".

20-летний футболист заключил со "сливочными" контракт на пять лет. При этом по условиям договора между клубами предстоящий сезон Альберто проведёт в своей нынешней команде.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем "Сарагоса" согласилась продать Соро "Реалу" за € 2,5 млн, несмотря на тот факт, что в соглашении игрока была прописана сумма отступных в размере € 9 млн.

В минувшем сезоне Соро принял участие в 31 матче на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Соро станет шестым новичком "Реала" текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.