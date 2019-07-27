Скачать
Суббота, 27.07.2019
Леклер стал лучшим во второй практике Гран-при Германии-2019
Леклер стал лучшим во второй практике Гран-при Германии-2019
В Одессе представили Суперкубок Украины-2019
В Одессе представили Суперкубок Украины-2019
ЕЮОФ-2019: украинцы завоевали 9 наград в 6-й день
ЕЮОФ-2019: украинцы завоевали 9 наград в 6-й день
ФИФА сняла фильм о победном для Украины ЧМ U-20 (Видео)
ФИФА сняла фильм о победном для Украины ЧМ U-20 (Видео)

Реал оформил очередной летний трансфер

Реал оформил очередной летний трансфер
01:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Сарагоса" на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника Альберто Соро в мадридский "Реал".

20-летний футболист заключил со "сливочными" контракт на пять лет. При этом по условиям договора между клубами предстоящий сезон Альберто проведёт в своей нынешней команде.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем "Сарагоса" согласилась продать Соро "Реалу" за € 2,5 млн, несмотря на тот факт, что в соглашении игрока была прописана сумма отступных в размере € 9 млн.

В минувшем сезоне Соро принял участие в 31 матче на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Зидан прокомментировал удручающую ситуацию с травмами в Реале

Соро станет шестым новичком "Реала" текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Альберто Соро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Одессе представили Суперкубок Украины-2019
02 Ювентус - Сборная звезд южнокорейской К-лиги: результат и обзор матча (Видео)
03 У Зозули были предложения от клубов Примеры
04 Сербия - Украина: где и когда состоится матч
05 Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар: результаты взвешивания (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь