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"Мы проведем хороший сезон": Зидан после поражения от Атлетико со счетом 3:7

"Мы проведем хороший сезон": Зидан после поражения от Атлетико со счетом 3:7
08:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился эмоциями от матча Международного кубка чемпионов, в котором его команда разгромно уступила Атлетико.

Несмотря на поражение, французский специалист считает, что его команда уступила своему сопернику по всем параметрам.

"Мы очень плохо начали матч и к 8-й минуте проигрывали со счетом 0:2. Мы не нашли, чем ответить. Нам не хватало всего, особенно интенсивности. Они забили нам 7 голов, это недопустимо.

Наши футболисты сейчас очень расстроены, однако это лишь контрольный матч. Они были лучше, что тут еще сказать. Мы готовимся к сезону и должны быть в форме к 17 августа.

Сегодня нашу игру сложно назвать идеальной. У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне. В этом нет никаких сомнений. Мы проведем хороший сезон", - приводит слова Зидана Goal.com.

Отметим, что новый сезон для мадридского Реала начнется с выездного матча Ла Лиги с Сельтой, который состоится 17 августа.

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ФК Реал, ФК Атлетико М, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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