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Защитник Динамо: Фанаты устали от постоянных побед Шахтера

Защитник Динамо: Фанаты устали от постоянных побед Шахтера
21:15 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: dynamo.kiev.ua

Новости спорта: Защитник "Динамо" Денис Попов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины против "Шахтера" (28 июля, Одесса).

- Впереди матч на Суперкубок с "Шахтером". Тренерский штаб накачивает игроков, что нужно победить во что бы то ни стало?

– Мы и без накачки понимаем важность встречи. На кону – Суперкубок. Это большая ответственность. Готовимся в обычном режиме.

- Что нужно сделать, чтобы сместить "Шахтер" с трона, на котором он восседает уже три года?

– Побеждать "Шахтер" не только в личных встречах, но и на длинной дистанции, быть стабильнее. Как это сделать? Тренерскому штабу нужно выработать стратегию, а мы, игроки, постараемся воплотить ее в жизнь.

- Динамовские фанаты – лояльные?

– У меня еще не было практики общения с ними. Но думаю, они уже устали от того, что наш главный конкурент всe время побеждает, поэтому очень хочется порадовать фанатов в этом году.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Денис Попов.
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