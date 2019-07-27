Защитник Динамо: Фанаты устали от постоянных побед Шахтера

- Впереди матч на Суперкубок с "Шахтером". Тренерский штаб накачивает игроков, что нужно победить во что бы то ни стало?
– Мы и без накачки понимаем важность встречи. На кону – Суперкубок. Это большая ответственность. Готовимся в обычном режиме.
- Что нужно сделать, чтобы сместить "Шахтер" с трона, на котором он восседает уже три года?
– Побеждать "Шахтер" не только в личных встречах, но и на длинной дистанции, быть стабильнее. Как это сделать? Тренерскому штабу нужно выработать стратегию, а мы, игроки, постараемся воплотить ее в жизнь.
- Динамовские фанаты – лояльные?
– У меня еще не было практики общения с ними. Но думаю, они уже устали от того, что наш главный конкурент всe время побеждает, поэтому очень хочется порадовать фанатов в этом году.