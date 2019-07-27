Арсенал опередил ряд европейских грандов в борьбе за таланта Лилля

Новости спорта: Николя Пепе в ближайшее время определится со своим будущим.

Лондонский Арсенал решительно ворвался в гонку за нападающим Лилля Николя Пепе. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, агенты ивуарийского вингера склоняются к тому, что их клиент продолжил карьеру на Эмирейтс Стэдиум.

Сообщается, что руководство "канониров" смогло "перебить" предложения других европейских грандов касательно размеров комиссии представителям Пепе.

Сам 24-летний футболист обойдется потенциальному покупателю в 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пепе сыграл за Лилль 41 матч во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Помимо этого, нападающий стал игроком сезона французского клуба.