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Барселона готовит для Месси контракт до конца карьеры

Барселона готовит для Месси контракт до конца карьеры
10:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Руководство "Барселоны" намерено предложить лидеру клуба Лионелю Месси бессрочный контракт до конца карьеры.

Нынешний контракт 32-летнего аргентинца с каталонским клубом заканчивается летом 2021 года, сообщает Mundo Deportivo. В соглашении есть пункт о возможности пролонгации на один год, однако сине-гранатовые хотят предложить Месси бессрочный договор, который завершится вместе с окончанием его игровой карьеры.

Лионель неоднократно заявлял, что готов выступать за каталонский клуб всю жизнь и с радостью завершит карьеру именно в "Барселоне".

Ранее сообщалось, что каталонцы предложат Месси контракт до 2023 года.

Месси является воспитанником "Барселоны". В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах испанского национального чемпионата, стал автором 36 забитых мячей, а также 13 результативных передач.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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