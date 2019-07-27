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В Атлетико сообщили о доказательствах нарушений в трансфере Гризманна в Барселону

В Атлетико сообщили о доказательствах нарушений в трансфере Гризманна в Барселону
11:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: "Матрасники" намерены получить дополнительно 80 миллионов за трансфер француза.

Спортивный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин высказался о скандальной ситуации, которая произошла с переходом Антуана Гризманна в каталонскую Барселону этим летом.

Боссы "матрасников" уверяют, что "сине-гранатовые" договорились с французом о трансфере в тот момент, когда его цена составляла 200 миллионов евро, однако дождались июля, когда цена упала до 120 миллионов и только тогда оформили процедуру. Теперь Атлетико требует еще 80 миллионов.

"Мы представили отчет перед федерацией и Ла Лигой. Мы не намерены мириться с ущербом клубу и подадим жалобу. Посмотрим, что произойдет в следующие недели.

Я знаю, что доказательства того, что Гризманн подписал контракт с Барселоной раньше установленного срока, существуют, потому что они у меня есть, но в любом случае мы позволим событиям идти своим чередом", – приводит слова Хиль Марина AS.

Напомним, ранее президент Ла Лиги, что трансфер Антуана Гризманна в Барселону может быть заблокирован.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола.
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