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Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов
17:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.

Форвард нанёс на спину своё изображение с кубком Лиги чемпионов в руках.

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:0. 27-летний Фирмино принял участие в 12 матчах турнира (8 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Также на его счету 12 голов и шесть результативных передач в 34 матчах английской Премьер-лиги.

 
 
 
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Публикация от Bobby Firmino (@roberto_firmino)

В новом сезоне "Ливерпуль" стартует в чемпионате Англии матчем с "Норвич Сити". Встреча состоится 9 августа на стадион "Энфилд" в Ливерпуле.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Роберто Фирминьо.
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