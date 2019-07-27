Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

Форвард нанёс на спину своё изображение с кубком Лиги чемпионов в руках.
"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:0. 27-летний Фирмино принял участие в 12 матчах турнира (8 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Также на его счету 12 голов и шесть результативных передач в 34 матчах английской Премьер-лиги.
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В новом сезоне "Ливерпуль" стартует в чемпионате Англии матчем с "Норвич Сити". Встреча состоится 9 августа на стадион "Энфилд" в Ливерпуле.