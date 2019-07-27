Новости спорта: Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.

Форвард нанёс на спину своё изображение с кубком Лиги чемпионов в руках.

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:0. 27-летний Фирмино принял участие в 12 матчах турнира (8 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Также на его счету 12 голов и шесть результативных передач в 34 матчах английской Премьер-лиги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @kenoaresort Публикация от Bobby Firmino (@roberto_firmino) 26 Июл 2019 в 1:26 PDT

В новом сезоне "Ливерпуль" стартует в чемпионате Англии матчем с "Норвич Сити". Встреча состоится 9 августа на стадион "Энфилд" в Ливерпуле.