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Рамос: Реал облажался

Рамос: Реал облажался
14:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В рамках Международного кубка чемпионов состоялось мадридское дерби, которое закончилось поражением Реала с хоккейным счетом.

Нет сомнений, что игроки "галактикос" очень волнительно переживают исход встречи, ведь по ходу матча они проигрывали со счетом 0:6.

Серхио Рамос, капитан команды, дал комментарий после поединка. Испанец считает, что соперник отнесся к противостоянию более серьезно.

"Нехорошее чувство после матча. Мы восприняли встречу как дружескую, а они нет. Результат слишком плох. Мы облажались. Можно проиграть, есть много способов, но не так... После ужасного первого тайма стояла цель выиграть вторую половину игры. Это мы, по крайней мере, сделали, но это все равно очень плохой результат", — приводит слова Рамоса Marca.

Центральный защитник Реала считает, что команда по-прежнему полна амбиций.

"Это не проблема. Амбиции остаются нетронутыми. Мы много выиграли, но это прошлое. Мы начинаем с нуля, мы должны забыть прошлый сезон. Нужно продолжать работать с хорошим отношением к делу. Они восприняли этот матч как финал, превзошли нас по интенсивности".

Серхио Рамос высказался относительно трансферных слухов по Гарету Бэйлу.

"Мы не беспокоимся. Вы, журналисты, многое говорите, но Бэйл — наш партнер, мы им довольны. Будущее каждого зависит от него самого".

Испанец по-прежнему верит, что Реал будет побеждать в дальнейшем.

"Если бы я не считал, что мы можем вновь побеждать, то ушел бы первым, даже если бы у меня был 1% сомнений. Я действительно доверяю этим игрокам и клубу".

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