Динамо - Шахтер: букмекеры оценили шансы команд в борьбе за Суперкубок Украины

Новости спорта: Сегодня, 28 июля, в Одессе состоится матч за Суперкубок Украины между футболистами киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является чемпион и обладатель Кубка страны прошлого сезона "Шахтер".

Так, букмекерская контора bwin принимает ставки на успех "Шахтера" с коэффициентом 2,05, ничья оценивается в 3,30, победа "Динамо" - в 3,20.

Эта игра символизирует начало нового сезона в нашей стране. Украинская футбольная "классика" с участием "Шахтера" и "Динамо" - всегда интересная борьба и запутанная интрига. Кроме того, в таких матчах регулярно случаются неожиданности, поскольку невозможно определить, в каком состоянии подходят команды к первой игре.

В Суперкубке у оппонентов примерное равенство. "Шахтер" и "Динамо" в двенадцатый раз разыграют трофей между собой ("Динамо" побеждало 6 раз, "Шахтер" - 5). А вот по количеству суперкубковых трофеев в целом лидируют "горняки" - 8 побед, у динамовцев - 7. Правда, в прошлом году выиграли именно киевляне. Решающий мяч на 18-й минуте отправил в ворота Андрея Пятова хавбек Виталий Буяльский.

Главным арбитром поединка будет 39-летний Виталий Романов из Днепра. Ассистенты арбитра - Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон), четвертый рефери - Анатолий Абдула (Харьков), резервный ассистент арбитра - Семен Шлончак (Черкассы), наблюдатель арбитража - Виталий Годулян (Одесса).

На матче будет тестироваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Судьей в этом качестве назначен Евгений Арановский (Киев), ассистентом - Андрей Скрипка (Кропивницкий), наблюдателем арбитража - Виктор Дердо (Черноморск, Одесская область).

Призовой фонд поединка составляет 2 млн грн.

Встреча пройдет на 34-тысячном одесском стадионе "Черноморец", начало - в 21.00.