Украинские студентки выиграли "бронзу" чемпионата Европы по футболу

Новости спорта: На первенстве континента среди высших учебных заведений Украина заняла третье место.

На студенческом первенстве Европы в Мадриде страны представляли команды различных высших учебных заведений. Честь Украины доверили защищать команде Харьковской государственной академии физической культуры, и девушки выступили достойно.

Разгромив в групповом турнире представительниц Норвегии (Университетский колледж Согн ог Фьордане) — 9:1 и Франции (Университет Тулузы) — 8:1, украинки уступили Германии (Университет Франкфурта) — 0:1 и сыграли вничью со Швейцарией (Университет Базеля) — 1:1. Затем последовала победа над Испанией (Университет Ллеиды) — 4:1.

По итогам группового турнира наша команда заняла второе место в группе и получила право сыграть за третье место. В поединке за "бронзу" украинские студентки не оставили шансов еще одному представителю Франции, команде Университета Монпелье — 6:2.

Чемпионками стали португальские студентки из Университета Коимбры, а "серебро" досталось единственной команде, которой удалось обыграть на турнире украинок — Университету Франкфурта.