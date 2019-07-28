Динамо - Шахтер: ориентировочные составы на Суперкубок Украины-2019

Новости спорта: Сегодня Динамо и Шахтер проведут первый официальный матч в сезоне.

Суперкубок Украины 2019 года состоится в Одессе, где чемпион и обладатель Кубка Украины сезона-2018/19 донецкий Шахтер сыграет против вице-чемпиона — киевского Динамо.

Динамо в этом матче не сможет рассчитывать на одних из своих лучших игроков линии атаки — Виктор Цыганков и Фран Соль имеют небольшие повреждения, из-за которых пропустят матч. В остальном, вряд ли будут неожиданности. В воротах традиционно выйдет Денис Бойко, а линия защиты не претерпит никаких изменений в сравнении с прошлым сезоном.

Возможно, в центре появится новичок Кадири, а вот второй новичок — Александр Караваев — заменит Цыганкова на правом фланге атаки.

Что касается Шахтера, среди кадровых потерь у Луиша Каштру только Виктор Коваленко. Тем не менее, 23-летний футболист отправился в Одессу, но неизвестно, сможет ли принять участие в матче. Все остальные в строю. В линии защиты с уверенностью можно говорить только об Исмаили, центральных защитников Каштру постоянно "тасовал", справа есть сразу три кандидата, но чаще остальных в последних матчах играл Болбат.

Состав полузащитников на первый взгляд угадывается, но здесь также могут быть сюрпризы.

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Сидорчук, Буяльский – Караваев, Вербич – Беседин

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Соломон, Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес

Не сыграют: Цыганков, Соль — Коваленко