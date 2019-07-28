Кадар: Мы много работали и рвемся в бой

Новости спорта: Тамаш Кадар прокомментировал грядущий матч с Шахтером за Суперкубок Украины.

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар поделился ожиданиями от игры за Суперкубок Украины с донецким "Шахтером" и от нового сезона в целом.

- Чувствую себя прекрасно. У нас был интенсивный сбор в Австрии. Мы много работали и рвемся в бой. Все динамовцы в хорошем настроении. Почти все игроки здоровы. Впереди сезон, большое количество игр, а это значит, что все должны быть в строю и готовы на 100%.

Все знают, что игра с "Шахтером" не будет легкой. Это высококлассная команда с игроками отличного уровня. Но мы также имеем свои преимущества. Нас ожидает бескомпромиссная борьба и мы отдадим все силы на поле. Хочется порадовать наших болельщиков. Сделаем все, чтобы добыть трофей.