Скачать
Воскресенье, 28.07.2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Усик - Такам: где и когда состоится бой
Усик - Такам: где и когда состоится бой
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины-2019
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины-2019

Вратарь Зари вернулся после отпуска с весом 110 кг

Вратарь Зари вернулся после отпуска с весом 110 кг
13:47 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта: В клубе недовольны отношением ряда игроков к работе.

Ряд футболистов "Зари" не участвовали в предсезонных сборах или почти не были задействованы в контрольных матчах, в том числе основной в прошлом сезоне вратарь Луис Фелипе.

Игрок вернулся после отпуска с лишним весом.

"Много кто не ездил на сборы? Это решение тренера. Бразильцы приехали после отпуска. У Луиса Фелипе вес 110 килограммов. И это за 2 недели отпуска. Он может заниматься чем угодно, но только не стоять в воротах. Его стандартный вес - 95,5 кг. Можно было его взять на сборы, там бы он сбросил вес, но это удар по здоровью".

"Все остальные - пляж, Копакабана, самба. Они приехали и не готовы", - рассказал генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.

В матче Лиги Европы против "Будучности" в воротах играл Никита Шевченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Луис Фелипе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик - Такам: где и когда состоится бой
02 Джошуа отказался от промежуточного боя перед реваншем с Руисом
03 Дэвис нокаутировал Нуньеса (Видео)
04 Ломаченко: Выстоял бы с Фьюри пять или шесть раундов
05 Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь