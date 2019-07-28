Вратарь Зари вернулся после отпуска с весом 110 кг

Новости спорта: В клубе недовольны отношением ряда игроков к работе.

Ряд футболистов "Зари" не участвовали в предсезонных сборах или почти не были задействованы в контрольных матчах, в том числе основной в прошлом сезоне вратарь Луис Фелипе.

Игрок вернулся после отпуска с лишним весом.

"Много кто не ездил на сборы? Это решение тренера. Бразильцы приехали после отпуска. У Луиса Фелипе вес 110 килограммов. И это за 2 недели отпуска. Он может заниматься чем угодно, но только не стоять в воротах. Его стандартный вес - 95,5 кг. Можно было его взять на сборы, там бы он сбросил вес, но это удар по здоровью".

"Все остальные - пляж, Копакабана, самба. Они приехали и не готовы", - рассказал генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.

В матче Лиги Европы против "Будучности" в воротах играл Никита Шевченко.