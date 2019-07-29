Гендир Альбасете рассказал о роли Зозули в клубе

Новости спорта: Генеральный директор Альбасете Виктор Варела прокомментировал продление контракта с Романом Зозулей.

По словам функционера, украинец является ведущим игроком команды и отметил, что у него была возможность сменить клуб, однако принял решение остаться.

"Он является важным звеном нашей команды. Он стал ведущим игроком не только для своих партнеров по команде, но и, что важнее, для болельщиков. Каждое лето мы проводим переговоры, чтобы Роман знал о нашей поддержке и понимал, что это его дом. Наши общие усилия стоили того, чтобы остаться вместе.

Мы должны благодарить болельщиков Альбасете, которые заставили его чувствовать себя здесь как дома. Он мог пойти в другие клубы лучшего дивизиона и с большим вознаграждением, но подписал двухлетний контракт с Альбасете. Мы чувствуем, что у нас одинаковые ценности. Роман - пример для всех молодых игроков", - цитирует Варелу официальный сайт Альбасете.

Отметим, что в минувшем сезоне Зозуля провел за Альбасете 37 матчей, забив 11 голов и отметившись 2 результативными передачами.