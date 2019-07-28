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Сабо дал прогноз на матч Суперкубка Украины-2019 Динамо - Шахтер

Сабо дал прогноз на матч Суперкубка Украины-2019 Динамо - Шахтер
12:44 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил готовность "Шахтера" и "Динамо" к матчу за Суперкубок.

— С какой самой большой проблемой подошло к матчу за Суперкубок "Динамо"?

— Потеря Цыганкова. До конца неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Также, насколько я знаю, есть проблемы у Вербича. В случае, если и он не сыграет, "Динамо" придется тяжело. И дело даже не в атакующем потенциале. Вспомните, как Цыганков обороне помогает…

— "Динамо" не очень удачно провело спарринги, что вызвало тревогу у болельщиков команды…

— Дело в том, что Хацкевич постоянно менял состав. Команда не имела какой-то более-менее стабильной основы. Я даже не знаю, кто выйдет на матч Суперкубка. Справа наверняка появятся Караваев с Кендзерой, а вот слева — не знаю. Думаю, в старте может выйти Кадири. "Динамо" до сих пор не хватало хорошего опорника, и, мне кажется, его наконец-то нашли. Кадири действительно хорош! Он классно отбирает мячи и начинает атаки. А кого мы увидим впереди? Беседина? Вот, и вы затрудняетесь ответить на этот вопрос. Посмотрим.

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Украины

— Хацкевич сможет приготовить сюрприз для Каштру?

— Секретов сейчас нет. Все про всех все знают. Просто динамовцы постараются обязательно закрыть таких игроков, как Марлос, Тайсон, и, особенно, Исмаили — его фланг.

— Кто возьмет Суперкубок, можете спрогнозировать?

— Шансы в этот раз 50 на 50. Считаю, что и "Шахтер", и "Динамо" пока что не готовы к сезону. Не сомневаюсь, если в первом тайме обе команды полностью выложатся, то после перерыва сядут в оборону.

— Поражение в матче за Суперкубок станет большой трагедией?

— Расстройство будет точно. Обе команды очень хотят начать сезон с позитива. Однако, думается, трофей особенно необходим Луишу Каштру.

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