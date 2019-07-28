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Ворскла - Заря: где и когда смотреть стартовый матч сезона УПЛ 2019/20

Ворскла - Заря: где и когда смотреть стартовый матч сезона УПЛ 2019/20
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Заря

Новости спорта: Сегодня матчем Ворскла - Заря откроется новый сезон в чемпионате Украины по футболу.

Сегодня, 28 июля, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги. В единственном матче игрового дня в Полтаве местная "Ворскла" будет принимать "Зарю". Начало - в 14:00.

Еще два матча сыграют во вторник, 30 июля: "Колос" дебютирует в элитном дивизионе матчем против "Мариуполя", а "Десна" примет ФК "Львов".В среду, 31 июля, в УПЛ состоятся еще три матча первого тура: дебютант "Днепр-1" сыграет с "Олимпиком", "Александрия" - с "Шахтером", а "Карпаты" - с "Динамо".

Напомним, сегодня в Одессе разыграют первый трофей сезона. "Шахтер" и "Динамо" сыграют за Суперкубок Украины. Начало - в 21:00.

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ФК Ворскла, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Ворскла - Заря.
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