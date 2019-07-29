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"Динамо" завоевало Суперкубок Украины

"Динамо" завоевало Суперкубок Украины
01:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо

Новости спорта: "Динамо" в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины.

Киевляне одержали волевую победу над "Шахтером" 2:1.

Киевское «Динамо» выиграло футбольный Суперкубок Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Новый футбольный сезон в Украине традиционно стартовал матчем за Суперкубок. В Одессе встретились лучшие команды прошлого сезона - «Шахтер» и «Динамо».

«Горняки» вышли вперед в добавленное к первому тайму время - отличился Алан Патрик. После перерыва динамовцы имели преимущество и на 80-й минуте Никита Бурда сравнял счет. Через три минуты Денис Гармаш вывел киевлян вперед. Матч так и завершился победой «Динамо» 2:1.

«Динамо» выиграло Суперкубок Украины восьмой раз в истории.

В чемпионате Украины сегодняшние соперники стартуют 31 июля. «Шахтер» сыграет на выезде с «Александрией», а «Динамо» едет в гости к львовским «Карпатам».

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