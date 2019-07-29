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Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины-2019

Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)

Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
07:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо

Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины.

Для Александра Хацкевича доброй традицией стали победы над "Шахтером". Но когда еще эти победы приносят трофеи – уровень самооценки достигает максимальной отметки.

И даже на второй план отходит тот факт, что по уровню игры "Динамо" не превосходит "горняков". Например, в матче за Суперкубок Украины 2019 "Шахтер" создал больше моментов, лучше владел мячом, чаще находился на чужой половине поля. В конце концов, выигрывал по ходу матча благодаря голу Алана Патрика. Но три минуты изменили все – сначала забил Никита Бурда ударом головой, а затем Денис Гармаша виртуозно выстрелил в падении. Это 2:1 в пользу Киева.

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером".

Динамо — Шахтер 2:1

Гол: Бурда, 80, Гармаш, 83 — Алан Патрик, 45+2

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Гармаш, Буяльский – Караваев (Де Пена, 68), Вербич (Цитаишвили, 74) – Беседин.

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко – Соломон (Тете, 66), Марлос, Алан Патрик (Дентиньо, 87), Тайсон — Мораес.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Суперкубок Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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