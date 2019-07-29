Милан уступил Бенфике в матче Международного кубка чемпионов

Новости спорта: Орлы выиграли все матчи на турнире.

В США в рамках Международного кубка чемпионов-2019 Милан проиграл Бенфике со счетом 0:1.

В первом тайме команды голов не забивали. На 70-й минуте Бенфика вышла вперед благодаря точному удару Аделя Таарабта. Отметим, что полузащитник в свое время выступал за Милан.

Россонери могли отыграться, но Кшиштоф Пентек и Лукас Биглия не реализовали свои шансы. Как итог, минимальное поражение Милана.

Ранее на турнире Милан уступил Баварии (0:1), а Бенфика одержала две победы, обыграв Гвадалахару (3:0) и Фиорентину (2:1).

Обзор матча:

Следующий матч в рамках Международного кубка чемпионов россонери проведут 3 августа против Манчестер Юнайтед. Орлы же завершили выступления на турнире. 4 августа Бенфика сыграет против Спортинга в поединке за Суперкубок Португалии.