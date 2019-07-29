Динамо - Шахтер: слова Хацкевича после матча за Суперкубок Украины

Новости спорта: Главный тренер бело-синих дал комментарий после игры с Шахтером.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал матч за Суперкубок Украины, в котором его команда со счетом 2:1 обыграла Шахтер. По словам наставника бело-синих, игра за Суперкубок — это больше шоу, но этот матч все равно навсегда останется в истории клуба.

«Начало первого тайма было достаточно агрессивным со стороны Шахтера. Мы допускали много брака при выходе из обороны. Сами создали момент у своих ворот, когда Марлос пробивал. Здорово сыграл Денис Бойко. Когда стали контролировать игру, все получалось, начали создавать моменты. Тот же эпизод с Вербичем, когда его удар заблокировали. Шахтер — быстрая команда, с опытными футболистами, но главное результат», — сказал Хацкевич в эфире Про Футбол.

«Суперкубок? Это выставочная игра. Больше шоу. Но трофей есть трофей. Кто-то из ребят его первый раз выиграл, и этот матч останется в истории клуба».

Наставник Динамо прокомментировал состояние Дениса Бойко, а также Виктора Цыганкова и Франа Соля.

«С Денисом Бойко все нормально. Он жив-здоров. Цыганков и Соль? Функциональное их состояние – неоптимальное. Витя готовится к выезду во Львов. Фран тоже будеи с нами, а уже на месте определимся. Ротация тоже важна. Тот же Вербич сегодня выходил не в оптимальном состоянии, и сам попросил замену».

По словам Хацкевича, сейчас Динамо сконцентрировано на стартовой игре в УПЛ, а о матчах квалификации Лиги чемпионов против Брюгге пока не думает.

«Матчи с Брюгге? Мы пока о них не думаем. Смотрели вчера их игру в чемпионате. Но у нас через три дня матч во Львове. Будем идти от игры к игре».

Благодаря сегодняшней победе над Шахтером Динамо сравнялось с Горняками по количеству выигранных Суперкубков Украины.

Следующий матч Динамо проведет 31 июля, когда на выезде будет противостоять Карпатам в рамках стартового тура УПЛ. Первый матч квалификации Лиги чемпионов против Брюгге команда Александра Хацкевича проведет 6 августа.