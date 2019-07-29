Неймар пропустит предсезонную подготовку ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар не будет играть за команду Томаса Тухеля во время предсезонных матчей, сообщает Marca со ссылкой L’Equipe.
Также бразилец пропустит матч за Суперкубок Франции против Ренна, который состоится 3 августа.
Неймар попал в состав делегации ПСЖ в турне по Китаю, но тренируется отдельно от команды.
Бразилец не хочет оставаться в Париже, о чем ранее сообщил президенту ПСЖ Насеру Эль-Хелаифи. Нападающий намерен вернуться в Барселону, однако каталонцы все еще не сделали конкретного предложения по Неймару.
К тому же, в форварде заинтересован президент Реала Флорентино Перес. Клубы обсуждали между собой обмен Неймара на Гарета Бэйла.
Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года, когда выкупил свой контракт у Барселоны за 222 миллиона евро. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие только в 28 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.
Новый сезон ПСЖ начнет 3 августа, когда в игре за Суперкубок Франции в китайском Шеньчжене сыграет против Ренна.