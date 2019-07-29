Милевский бурно отреагировал на победу Динамо в Суперкубке

Новости спорта: Экс-форвард киевлян эмоционально отреагировал на победу бело-синих в Суперкубке Украины.

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский поделился эмоциями от победы киевлян в матче за Суперкубок Украины против Шахтера (2:1). Форвард не подбирал слов, выражая свою радость на опубликованном в Instagram видео.

«Что, не ждали, Тайсон, б***ь. Наконец-то, **я. Вот это развязка. Пан Зеленский!», — сказал Милевский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ,ewe nemnogo Garik mawina Публикация от timi1010 (@timi1010) 28 Июл 2019 в 12:53 PDT

В Динамо Милевский провел 11 лет, сыграв в 278 поединках во всех турнирах (87 голов). Летом 2013-го Артем покинул киевлян, после чего пробовал свои силы в Газиантепспоре, Хайдуке, Сплите, Конкордии, Тосно и Кишварде. Сейчас 34-летний украинец выступает за Динамо-Брест.

В нынешнем сезоне Милевский сыграл в 17 поединках за белорусскую команду во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.