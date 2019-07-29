Караваев: Приятно начинать сезон с победы

Новости спорта: Александр Караваев поделился эмоциями от триумфа киевлян в Суперкубке Украины против Шахтера.

Полузащитник Динамо Александр Караваев поделился эмоциями от триумфа киевлян в Суперкубке Украины против Шахтера (2:1). По словам новичка, это только начало для бело-синих.

«Приятно начинать сезон с победы! Но это именно, что только начало: нужно восстановиться и готовиться к стартовым матчам в чемпионате Украины и квалификации Лиги чемпионов», — цитирует Караваева Dynamo.kiev.ua.

«Как чувствовал себя перед заменой? Хорошо, но в первом тайме был один неприятны момент, когда я неудачно упал на мяч, и это вызвало очень сильную задышку. Но потом постепенно пришел в себя».

«Шахтер ничем не удивил. Все то же самое, что было и при Фонсеке. У них это уже, думаю, система: играют через фланги, играют через центр, стараясь на скорости вскрывать зоны. Опыт такой игры и мастерство футболистов — колоссальные, поэтому против Горняков всегда тяжело играть».

Александр Караваев вышел на поле в старте Динамо и был заменен на 68-й минуте Карлосом Де Пеной.

Старт для киевлян в УПЛ состоится 31 июля игрой против Карпат.