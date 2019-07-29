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Бойко - о матче за Суперкубок: Петарды не сильно мешали

Бойко - о матче за Суперкубок: Петарды не сильно мешали
10:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Денис Бойко считает, что победа в Суперкубке станет дополнительной мотивацией для начала сезона.

Голкипер Динамо Денис Бойко прокомментировал победу в матче за Суперкубок против Шахтера.

Вратарь рассказал, что сказали тренеры игрокам в перерыве, после которого Динамо забило два гола.

"После сборов тяжело всегда. Хорошо, что выиграли, это придаст нам дополнительной мотивации.

Во втором тайме тренеры сделали коррективы в команде и подсказали, как правильно нам передвигаться, в какие зоны забегать и это внесло свою лепту в результат матча.

Петарды? Не могу, сказать, что мешали. Кусочек отскочил в меня. А так, ничего особенного, это хорошая футбольная атмосфера", - цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Денис Бойко.
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