Бэйл разругался с президентом Реала

Новости спорта: Гарет Бэйл окончательно поссорился с президентом "сливочных" Флорентино Пересом из-за сорвавшегося трансфера в китайский Цзянсу Сунин.

Вингер мадридского Реала Гарет Бэйл окончательно поссорился с президентом "сливочных" Флорентино Пересом из-за сорвавшегося трансфера в китайский Цзянсу Сунин. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, руководство мадридского клуба отказалось отпускать валлийца в Китай из-за того финансовой составляющей, которая не устроила боссов Реала.

Сообщается, что Бэйл был готов перейти в Цзянсу Сунин, где ему предложили годовой оклад в размере 22 миллионов евро в год, однако, из-за отказа Реала его продавать, нападающий пребывал в ярости.

Примечательно, что ранее появлялась информация о том, что Бэйл не переехал в китайскую Суперлигу из-за родственников.

Ранее сообщалось, что Бэйл не сдержал улыбку, сидя на скамейке запасных, пока Атлетико громил Реал.