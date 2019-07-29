Лэмпард обратился с просьбой к фанатам Челси

Новости спорта: Фрэнк Лэмпард готов поддержать фанатов, но не в нецензурных песнях.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард обратился к фанатам с просьбой не исполнять песни с нецензурной лексикой.

Случилось это после выездной победы "синих" в товарищеском матче с Редингом. Во время поединка фанаты спели песню о Лэмпарде, в которой присутствуют нецензурные слова в адрес соперников.

"Фанаты невероятно поддерживали. Песню, о которой идет речь, я не слышал, но, если есть песня с оскорбительными словами, то я не хочу ее слышать. Я говорю это как человек из Челси, который очень ценит поддержку, которую я получал на протяжении многих лет. Мы не хотим песен с оскорбляющими кого-то словами. Мы не хотим этого слышать. Я бы поддержал фанатов, если бы они могли петь другие песни", - цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Лэмпард планирует избавиться от двоих игроков Челси.