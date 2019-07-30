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Карпаты готовят трансфер именитого форварда

Карпаты готовят трансфер именитого форварда
01:55 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Львовские Карпаты подпишут 18-летнего нападающего Кирилла Кирилленко из БАТЭ.

Львовские Карпаты подпишут 18-летнего нападающего Кирилла Кирилленко из БАТЭ, который в данный момент находится на просмотре в стане Львов.

Белорус ранее также играл в ФК Минск и Динамо-Брест, а в текущем сезона чемпионата Беларуси провел 15 матчей за дубль борисовчан и забил 4 гола.

Кирилленко также выступает за сборную Беларуси в возрасте до 19 лет, сыграв за нее 9 матчей.

Ранее львовяне объявили о подписании — голкипера Олега Кудрика, защитников Марвина Мартинса, Сергея Вакуленко, Франьо Прце, Владислава Дубинчака, полузащитников Абукара Мохамеда и Артема Козака.

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Первый официальный матч в новом сезоне львовяне проведут 31 июля против Динамо.

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Футбол, ФК БАТЭ, Новости футбола, Кирилл Кирилленко.
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