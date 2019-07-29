МЮ готовит грандиозный трансфер

Новости спорта: Милинкович-Савич действительно в шаге от переезда на Туманный Альбион.

Сербский полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич достиг неформальной договоренности о соглашении с "Манчестер Юнайтед" – об этом сообщает издание Daily Mail.

По сведениям британских СМИ, "манкунианцы" согласовали все условия контракта с 24-летним футболистом "орлов". Тем не менее, переезд хавбека будет зависеть от трансфера Поля Погба – если француз перейдет в мадридский "Реал", то у руководства "красных дьяволов" появятся деньги на приобретение футболиста. Тем более, Полю необходима будет замена.

Милинкович-Савич перешел в "Лацио" летом 2015 года из бельгийского "Генка". Ранее сообщалось об интересе к Сергею со стороны французского "Пари Сен-Жермен". Напомним, серб уже сообщил партнерам в итальянском клубе, что покидает Апеннины.