МЮ готовит грандиозный трансфер

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11:46 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Милинкович-Савич действительно в шаге от переезда на Туманный Альбион.

Сербский полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич достиг неформальной договоренности о соглашении с "Манчестер Юнайтед" – об этом сообщает издание Daily Mail.

По сведениям британских СМИ, "манкунианцы" согласовали все условия контракта с 24-летним футболистом "орлов". Тем не менее, переезд хавбека будет зависеть от трансфера Поля Погба – если француз перейдет в мадридский "Реал", то у руководства "красных дьяволов" появятся деньги на приобретение футболиста. Тем более, Полю необходима будет замена.

Милинкович-Савич перешел в "Лацио" летом 2015 года из бельгийского "Генка". Ранее сообщалось об интересе к Сергею со стороны французского "Пари Сен-Жермен". Напомним, серб уже сообщил партнерам в итальянском клубе, что покидает Апеннины.

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ФК Лацио, Футбол, МЮ, Новости футбола, Сергей Милинкович-Савич.
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