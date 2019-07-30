Шампанское и танцы: как Динамо праздновало победу в Суперкубке (Видео)

Динамо одержало первую победу в сезоне над Шахтером, выиграв матч за Суперкубок Украины-2019. Футболисты шумно отпраздновали успешное начало сезона в раздевалке, танцуя, фотографируясь и обливаясь шампанским.