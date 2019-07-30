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"Деньги": Дембеле назвал главную причину переезда в Китай

"Деньги": Дембеле назвал главную причину переезда в Китай
03:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-игрок Тоттенхэма не жалеет о своем решении продолжить карьеру в "поднебесной".

Экс-полузащитник лондонского Тоттэнхема, ныне защищающий цвета китайского Гуанчжоу Фули, Мусса Дембеле рассказал о причинах своего перехода в чемпионат Китая.

Бельгийский хавбек заявил, что не жалеет о своем решении, поскольку планировал переехать в другую страну несколько лет.

"Все смеялись, когда я перешел в Китай, однако это мой выбор, о котором я не пожалел ни на секунду. Да, деньги – это причина для перехода в клубы Китая. Люди, которые приезжают сюда, получают хорошие суммы, но есть разные обстоятельства.

Если ты приезжаешь только из-за денег, не наслаждаешься этим опытом и запираешься в своем отеле, то это плохо. Если ты хорошо зарабатываешь и наслаждаешься местной культурой, то это будет хорошим опытом.

Я говорил партнерам в Тоттенхэме, что через несколько лет хочу перебраться в другую страну. Когда я перешел в чемпионат Китая, то был очень рад. Это был большой вызов для меня, мне хотелось испытать культурный шок", – приводит слова Дембеле BBC.

Напомним, ранее владелец Ньюкасла Майк Эшли раскритиковал бывшего наставника команды Рафаэля Бенитеса за переезд в Китай.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Мусса Дембеле, Новости футбола.
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