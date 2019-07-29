Руни близок к возвращению в АПЛ

Новости спорта: Форвард покинет Ди Си Юнайтед после завершения контракта.

Нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни вынужден будет уехать из США и вернуться в Англию после окончания контракта со своим клубом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, принять такое решение англичанина вынудила его жена, которая несчастлива в США и хочет вернуться на родину. Супруга Руни считает, что ее дети должны воспитываться в Англии.

Сообщается, что семья Уэйна должна вернуться домой еще до истечения контракта англичанина, чтобы зачислить детей в школу к началу нового семестра в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что Руни сохранил свой бизнес, выиграв дело на 20 млн фунтов.