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Руни близок к возвращению в АПЛ

Руни близок к возвращению в АПЛ
17:38 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Форвард покинет Ди Си Юнайтед после завершения контракта.

Нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни вынужден будет уехать из США и вернуться в Англию после окончания контракта со своим клубом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, принять такое решение англичанина вынудила его жена, которая несчастлива в США и хочет вернуться на родину. Супруга Руни считает, что ее дети должны воспитываться в Англии.

Сообщается, что семья Уэйна должна вернуться домой еще до истечения контракта англичанина, чтобы зачислить детей в школу к началу нового семестра в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что Руни сохранил свой бизнес, выиграв дело на 20 млн фунтов.

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Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола, Уэйн Руни.
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