Динамо хочет подписать лидера сборной Люксембурга

Новости спорта: В ближайшие время киевляне хотят усилить позицию нападающего.

Хорошо знакомый украинским болельщикам нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес в ближайшее время может стать игроком киевского «Динамо».

«На следующей неделе должно быть объявлено о приобретении нового нападающего «Динамо». Есть несколько приоритетных вариантов, номер один среди них – Жерсон Родригес.

Тот самый парень из Люксембурга с двойным гражданством. Месяц назад была информация, что его не хотят продавать, но сам игрок хочет перейти в «Динамо».

Он может закрыть четыре позиции: левого и правого вингера, центрального нападающего и «десятки». Возраст хороший – 24 года», – сообщил ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Отметим, что Родригес защищает цвета японского клуба «Джубило Ивата», его контракт действует до лета 2022 года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста по версии Transfermarkt составляет 700 тысяч евро. Ранее киевляне уже интересовались его кандидатурой.