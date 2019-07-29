Агент Бэйла вновь "наехал" на Зидана

Новости спорта: Джонатан Барнетт снова высказался о Зинедине Зидане.

Агент вингера мадридского Реала Гарета Бэйла Джонатан Барнетт в очередной раз напомнил, что главный тренер команды предвзято относится к валлийцу.

Барнетт сказал, что Зидану не нравится Бэйл и у них никогда не было никаких отношений.

"Все просто, Гарет не нравится Зидану. Между ними нет никаких отношений и никогда не было", - цитирует Барнетта Le Journal du Dimanche.

Напомним, ранее Зидан выразил надежду на скорый уход Бэйла. Позже появилась информация о том, что "сливочные" договорились отдать валлийца в китайский клуб, но в последний момент отменили трансфер.

Отметим, что в прошлом сезоне Бэйл отыграл 42 матча, забив 14 голов и совершив 6 ассистов.