Гармаш рассказал, как забил победный гол в ворота Шахтера

Новости спорта: Хавбек динамовцев рассказал, как ему удалось забить победный гол в Суперкубке.

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш, герой матча за Суперкубок, в раздевалке рассказал партнерам по команде, как ему удалось забить победный чудо-гол:

«Летит мяч, я принимаю. Назад падаю, потому что сил нет. Но в последний момент бью большим пальцем, вот так! Поднимаю голову – мяч в воротах. И я побежал радоваться».

В соцсетях поклонники киевлян ехидно комментируют решающий эпизод игры: «Карякой с переляку».

28 июля в матче за Суперкубок Украины встречались две лучшие команды последнего сезона – киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Волевую победу в Одессе одержали киевляне со счетом 2:1, забив два гола в концовке поединка.