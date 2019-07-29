Сульшер не взял Лукаку на предсезонный сбор МЮ

Новости спорта: Бельгиец остался вне заявки на фоне слухов об уходе.

Бельгийский нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку не поехал с командой на сбор в Осло, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Отсутствие форварда в заявке может быть связано с интересом к Лукаку со стороны Ювентуса, который готов обменять на игрока Пауло Дибалу или Дугласа Косту.

За его трансфер бьянконери поборются с Интером, который долгое время считался главным претендентом на бельгийца. В его переходе заинтересован лично наставник нерадзурри Антонио Конте.

В прошлом сезоне Лукаку сыграл в 46 матчах Красных дьяволов во всех турнирах, забив 15 голов.

Манчестер Юнайтед в первом туре стартующего в августе чемпионата Англии на Олд Траффорд сыграет против Челси.