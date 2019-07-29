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Легендарный защитник МЮ объявил о завершении карьеры

Легендарный защитник МЮ объявил о завершении карьеры
14:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Француз решил закончить выступления в возрасте 38 лет.

Бывший левый защитник сборной Франции и Манчестер Юнайтед Патрис Эвра принял решения закончить выступления на профессиональном уровне, завершить карьеру футболиста.

Опытный 38-летний француз планирует начать тренерскую деятельность.

"Я официально завершаю свою карьеру. В 2013 году я начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА категории В. Хочу получить ее и взяться за лицензию категории А. Если все пойдет хорошо, через полтора года я буду готов возглавить команду.

Сэр Алекс Фергюсон в свое время сказал, что двое его игроков станут тренерами высокого уровня: Райан Гиггз и Патрис Эвра", – приводит слова Эвра La Gazzetta dello Sport.

Последним клубом Патриса Эвра стал лондонский Вэст Хэм. За свою карьеру футболиста он выступал за Ниццу, Монако, Ювентус и Марсель, но больше всего запомнился своими выступлениями за Манчестер Юнайтед. В стане "красных дьяволов" Патрис провел 8 лет.

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Футбол, Патрис Эвра, МЮ, Новости футбола.
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