Роналду купит виллу по соседству с Макгрегором

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду хочет купить виллу в испанской Марбелье.
По информации The Sun, дом, который рассматривает футболист, находится по соседству с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.
Сообщается, что стоимость виллы составляет около 1,45 миллионов евро, а находится она на территории загородного гольф-клуба.
Известно, что в доме есть вид на Средиземное море, частные тренажерные залы, кинозалы и видовые бассейны.
Ранее сообщалось, как Роналду решил подурачиться на тренировке и прыгнул на охранника.