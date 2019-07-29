Роналду купит виллу по соседству с Макгрегором

Новости спорта: Португалец рассматривает покупку виллы стоимостью 1,45 миллионов евро.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду хочет купить виллу в испанской Марбелье.

По информации The Sun, дом, который рассматривает футболист, находится по соседству с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Сообщается, что стоимость виллы составляет около 1,45 миллионов евро, а находится она на территории загородного гольф-клуба.

Известно, что в доме есть вид на Средиземное море, частные тренажерные залы, кинозалы и видовые бассейны.

Ранее сообщалось, как Роналду решил подурачиться на тренировке и прыгнул на охранника.