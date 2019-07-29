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Стартовала продажа билетов на матч Украина - Литва

Стартовала продажа билетов на матч Украина - Литва
15:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Началась продажа билетов на матч отбора к Евро-2020 между Украиной и Литвой.

Началась продажа билетов на матч отбора к Евро-2020 между Украиной и Литвой, который пройдет 11 октября в Харькове на ОСК Металлист, сообщает сайт УАФ.

Самые дешевые билеты на игру продаются по 50 гривен, самые дорогие — за 500 гривен. Отметим, что также есть категория «бизнес» стоимостью 800 гривен.

Один человек не может купить более четырех билетов, для покупки необходимо предоставить номер паспорта и мобильного, а детям до 16 лет необходимо предъявить свидетельство о рождении.

Билеты на матч будут именными, что сделано с целью предотвращения спекуляции и перепродажи с целью выгоды.

Купить билеты можно исключительно на сайте Ticketsbox.com.

После 4-х туров отбора сборная Украины занимает первое место в своей группе с десятью очками. Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет 7 сентября на выезде против команды Литвы в Вильнюсе.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Литвы, ОСК Металлист, Новости футбола.
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