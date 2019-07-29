Икарди вернется к тренировкам с Интером

Новости спорта: Мауро Икарди вернется к тренировкам с командой.

Нападающий Интера Мауро Икарди вернется к тренировкам с командой, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Интер все равно настроен на продажу аргентинца, а в оставшихся предсезонных контрольных матчах Икарди за команду Антонио Конте играть не будет.

Напомним, что в середине июля Икарди покинул расположение Интера на сборе в Швейцарии и вернулся в Милан, где продолжил индивидуально тренироваться. Он не входит в планы нового главного тренера команды Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Икарди договорился с Ювентусом о пятилетнем контракте, и будет получать 8 миллионов евро в год. Ювентус предложил за аргентинского форварда 40 миллионов евро, но Интер настроен на большую сумму трансфера.

В минувшем сезоне 26-летний Мауро сыграл в 37 матчах за Интер, отметившись 17 голами и 5 ассистами.

Интер в прошлом розыгрыше Серии А финишировал на 4-й позиции, что позволило ему получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов.